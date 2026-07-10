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Debitul Dunării la intrarea în România scade la un minim îngrijorător. Avertismentul hidrologilor

Nivel Dunăre/ Profimedia

Nivel Dunăre/ Profimedia

Realitatea de Galati
Scris deRealitatea de Galati
Publicat10 iul. 2026, 13:36
SursăRealitatea.Net

Debitul Dunării la intrarea în țară, pe secțiunea Baziaș, va continua să scadă în următoarele zile și va atinge 1.850 metri cubi pe secundă, valoare de peste două ori mai mică decât media multianuală a lunii iulie, potrivit prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Debitul Dunării rămâne mult sub normalul perioadei

Conform prognozei hidrologice valabile pentru intervalul 10 iulie – 17 iulie, ora 07:00, debitul fluviului la intrarea în România va scădea în primele patru zile până la 1.850 mc/s, după care se va menține la acest nivel până la sfârșitul perioadei analizate.

Specialiștii INHGA atrag atenția că această valoare este semnificativ sub media multianuală a lunii iulie, estimată la 4.700 mc/s, ceea ce confirmă persistența unui regim hidrologic deficitar pe Dunăre.

În aval de barajul de la Porțile de Fier, debitele vor fi, de asemenea, în general în scădere pe parcursul intervalului de prognoză.

Aversele pot provoca viituri locale pe unele râuri

În ceea ce privește râurile interioare, pentru perioada 11 iulie, ora 07:00 – 17 iulie, ora 07:00, hidrologii estimează că debitele vor fi, în general, în creștere, ca urmare a precipitațiilor prognozate sub formă de aversă și a propagării undelor de viitură.

Excepție va face prima parte a intervalului, când pe cursurile de apă din jumătatea de vest a țării nivelurile se vor menține relativ staționare.

Totodată, INHGA avertizează că pe întreaga perioadă de prognoză sunt posibile creșteri rapide ale nivelurilor și debitelor pe unele râuri din zonele de deal și de munte, ca urmare a ploilor torențiale prognozate. În anumite bazine hidrografice există riscul depășirii cotelor de atenție, probabilitatea fiind mai ridicată pe râurile din sud-estul țării.

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