Economie· 1 min citire

Ministerul Finanțelor a împrumutat 934 de milioane de lei de la bănci

Bani

Bani

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 10 iul. 2026, 09:24

Ministerul Finanțelor a atras joi 934 de milioane de lei de la băncile comerciale, printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu scadența la doi ani, la un randament mediu de 6,25% pe an, potrivit datelor Băncii Naționale a României.

Cerere peste valoarea ofertei

Valoarea programată a emisiunii a fost de 800 de milioane de lei, însă băncile au depus oferte în valoare totală de 1,189 miliarde de lei, ceea ce a permis statului să atragă o sumă mai mare decât cea planificată.

O nouă licitație, programată vineri

Ministerul Finanțelor intenționează să atragă vineri încă 140,2 milioane de lei, printr-o licitație suplimentară organizată la același randament stabilit pentru emisiunea de joi.

Plan de finanțare de 8,5 miliarde de lei în iulie

Pentru luna iulie 2026, Ministerul Finanțelor și-a propus să împrumute 8,5 miliarde de lei de la băncile comerciale. Fondurile vor fi utilizate pentru refinanțarea și rambursarea datoriei publice, precum și pentru acoperirea deficitului bugetar. Suma este cu 900 de milioane de lei mai mare decât cea programată în luna iunie.

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