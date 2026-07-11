PNL laudă „miracolul Bolojan” din fonduri europene, în timp ce România a intrat oficial în recesiune tehnică

Publicat 11 iul. 2026, 10:34 Sursă Realitatea.Net

Liderii PNL vorbesc despre o „creștere de opt ori” a ritmului de atragere a fondurilor sub bagheta Guvernului Bolojan, însă trec sub o tăcere vinovată realitatea economică cruntă: România se află în recesiune tehnică, iar creșterea economică a devenit o amintire.

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