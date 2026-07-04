Apariție neașteptată a lui Cristi Chivu la Cupa Mondială. Românul a fost prezent la Argentina – Capul Verde

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 12:39

Cristi Chivu a fost prezent în tribune la partida dintre Argentina și Capul Verde din cadrul Cupei Mondiale, unde a urmărit îndeaproape evoluția atacantului Lautaro Martinez, unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Inter.

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