Donald Trump, somat de Iran să facă primul pas. Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată

Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, iar Iranul transmite că redeschiderea rutei maritime strategice depinde de îndeplinirea unor condiții de către Statele Unite.
Teheranul susține că Washingtonul trebuie să își respecte angajamentele asumate prin memorandumul de înțelegere încheiat în luna iunie. Până când aceste obligații nu vor fi îndeplinite, autoritățile iraniene nu intenționează să permită reluarea normală a traficului prin strâmtoare.
Strâmtoarea Ormuz a devenit una dintre principalele mize ale confruntării dintre Iran și Statele Unite. Ruta este esențială pentru transportul maritim de energie, iar menținerea ei închisă pune presiune atât pe piețele internaționale, cât și pe țările care depind de importurile de petrol și gaze.
Iranul a transmis anterior că redeschiderea strâmtorii este legată de o serie de solicitări adresate administrației Trump. Printre acestea se numără oprirea definitivă a operațiunilor militare împotriva Iranului și a aliaților săi, ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene, eliminarea sancțiunilor economice și deblocarea activelor iraniene.
Teheranul cere, de asemenea, despăgubiri pentru pagubele provocate în timpul conflictului. Oficialii iranieni susțin că strâmtoarea nu mai reprezintă în acest moment doar o rută comercială, ci a devenit parte a confruntării militare dintre cele două state.
De partea cealaltă, administrația Trump insistă asupra necesității ca navigația prin Strâmtoarea Ormuz să fie reluată. Președintele american a afirmat în repetate rânduri că Statele Unite urmăresc redeschiderea rutei și au exercitat presiuni asupra Teheranului în acest sens.
Situația este urmărită cu atenție de industria energetică și de companiile maritime, deoarece orice întârziere în reluarea traficului poate afecta aprovizionarea și poate menține presiunea asupra prețurilor la energie.
Strâmtoarea Ormuz are o importanță strategică majoră pentru comerțul mondial cu hidrocarburi, iar blocarea ei prelungește incertitudinea de pe piețele internaționale.
Deocamdată, Iranul nu dă semne că ar renunța la poziția sa. Redeschiderea rutei depinde, potrivit autorităților de la Teheran, de acceptarea condițiilor impuse Washingtonului, ceea ce menține negocierile dintre cele două țări într-un punct extrem de sensibil.