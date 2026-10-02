Tragedie la locul de muncă în Galați: O casieriță a murit după o discuție aprinsă cu șefii

O femeie de 58 de ani din Galați și-a pierdut viața la locul de muncă, acum două săptămâni, pe fondul unui conflict cu superiorii săi. Aurelia, care lucra la casieria unui supermarket, avea probleme cardiace cunoscute de conducere, având montat un stent și interdicție de a depune efort fizic.
Cu toate acestea, în ziua tragediei, ea ar fi fost trimisă să lucreze la raion timp de două ore. Când a cerut să revină la casă din cauza stării de rău, sora sa (martoră la eveniment) susține că șefa i-a vorbit urât și a obligat-o să îi urmeze ordinele.
Acuzații de neglijență și anchete în curs
Ulterior, femeia a fost chemată în biroul directorului, unde a fost mustrată. După ce a ieșit pe hol, i s-a făcut rău. Familia acuză conducerea magazinului că, în loc să sune de urgență la 112, a contactat-o pe sora victimei, angajată la aceeași companie în alt oraș.
Abia mai târziu a fost chemat un echipaj SMURD, însă medicii de la spital nu au mai putut să o salveze. În prezent, Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar Inspectoratul Teritorial de Muncă investighează cazul, suspectând o posibilă mușamalizare a unui accident de muncă. Conducerea hipermarketului nu a emis nicio reacție oficială până în acest moment.