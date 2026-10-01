Macron și Sánchez, despre revenirea Marii Britanii în UE: „O veste foarte bună pentru europeni”

Emmanuel Macron și Pedro Sánchez au comentat posibilitatea revenirii Marii Britanii în UE, după declarațiile premierului britanic Andy Burnham despre relația cu Bruxelles-ul.
Posibilitatea ca Marea Britanie să revină în Uniunea Europeană a ajuns din nou în atenția liderilor europeni. Președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Spaniei, Pedro Sánchez, au comentat public scenariul, după ce premierul britanic Andy Burnham a vorbit despre mai multe opțiuni pentru viitoarea relație dintre Londra și Bruxelles.
Macron a declarat că o eventuală revenire a Marii Britanii în UE ar fi „o veste foarte bună” atât pentru britanici, cât și pentru europeni. Sánchez a transmis, la rândul său, că Spania ar primi Regatul Unit „cu brațele deschise”.
Macron: „O veste foarte bună” pentru britanici și europeni
Emmanuel Macron a comentat subiectul în timpul vizitei sale la Madrid, unde s-a întâlnit cu Pedro Sánchez.
Președintele francez a transmis că, în cazul în care Marea Britanie ar decide să facă un prim pas către revenirea în Uniunea Europeană, ar considera acest lucru o veste pozitivă pentru ambele părți.
Macron a subliniat însă că o apropiere de UE presupune asumarea ansamblului regulilor și libertăților care decurg din apartenența la proiectul european, nu alegerea selectivă a unor beneficii.
Pedro Sánchez: Spania ar primi Marea Britanie „cu brațele deschise”
Premierul spaniol Pedro Sánchez s-a declarat, de asemenea, deschis față de o eventuală revenire a Regatului Unit în Uniunea Europeană.
Declarațiile sale au venit în contextul discuțiilor despre viitorul relației dintre Marea Britanie și UE și despre consecințele politice ale Brexitului. Sánchez a spus că Spania ar saluta revenirea britanicilor în blocul comunitar.
Ce a spus premierul britanic Andy Burnham despre relația cu UE
Declarațiile liderilor europeni au venit după ce premierul britanic Andy Burnham a afirmat că Londra trebuie să analizeze mai multe variante pentru relația cu Uniunea Europeană.
Printre scenariile menționate se numără menținerea actualei relații, apropierea prin revenirea în anumite structuri europene, precum piața unică sau uniunea vamală, dar și perspectiva unei reintegrări complete în Uniunea Europeană.
Burnham a declarat, de asemenea, că Brexitul a făcut „mai mult rău decât bine” și a anunțat că guvernul britanic va prezenta mai multe opțiuni privind viitorul relației cu UE.
Revenirea în UE nu este, deocamdată, o decizie
În acest moment, discuțiile despre revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană reprezintă un subiect politic și diplomatic, nu o procedură de aderare aflată în desfășurare.
O eventuală revenire ar presupune o serie de pași politici și negocieri între Regatul Unit și statele membre ale Uniunii Europene. În paralel, la Londra continuă dezbaterea privind forma viitoarei relații cu Bruxelles-ul.
În noiembrie este programat un summit UE–Regatul Unit, care urmează să abordeze mai multe aspecte ale relației dintre cele două părți, inclusiv cooperarea economică și mobilitatea tinerilor.
Brexitul, la zece ani de la referendum
Marea Britanie a votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană la referendumul din 23 iunie 2016. Regatul Unit a părăsit oficial UE la 31 ianuarie 2020, iar perioada de tranziție s-a încheiat la 31 decembrie 2020.
În 2026, relația dintre Londra și Bruxelles continuă să fie reevaluată, iar declarațiile recente ale oficialilor britanici și europeni au readus în discuție inclusiv posibilitatea unei apropieri mai profunde de Uniunea Europeană.