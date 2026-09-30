Guvernul Mureșan a picat! Ce urmează pentru România și cum se poate ajunge la alegeri anticipate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 sept. 2026, 15:57

Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut votul de încredere al Parlamentului. Cabinetul avea nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit, iar respingerea sa prelungește criza politică.

Distribuie articolul