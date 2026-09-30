Negocierile SUA–Iran au ajuns în impas. Qatarul încearcă să evite reluarea conflictului
Donald Trump
Negocierile dintre SUA și Iran au ajuns în impas. Qatarul încearcă să medieze disputa privind programul nuclear, sancțiunile și Strâmtoarea Ormuz.
Negocierile dintre Statele Unite și Iran au intrat într-o nouă perioadă de incertitudine, după ce eforturile de mediere ale Qatarului nu au produs, până acum, progrese semnificative. Lipsa unui compromis privind programul nuclear iranian și condițiile impuse de cele două părți alimentează temerile privind reluarea confruntărilor.
Discuțiile indirecte dintre SUA și Iran nu au înregistrat evoluții importante în această săptămână, în pofida intervenției mediatorilor din Qatar. Potrivit informațiilor citate de Axios, trei surse familiarizate cu negocierile susțin că nici Washingtonul, nici Teheranul nu par pregătite să facă în acest moment concesii majore.
Qatarul încearcă să găsească o soluție pentru negocierile SUA–Iran
Unul dintre cele mai recente eforturi diplomatice a avut loc la New York, unde mediatorul qatarez Ali al-Thawadi s-a întâlnit cu ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, și cu membri ai delegației iraniene.
Discuțiile au vizat o propunere de compromis elaborată de Qatar. Planul ar fi încercat să apropie cele două poziții: Iranul solicită ridicarea blocadei maritime impuse de Statele Unite, în timp ce Washingtonul insistă asupra unor concesii din partea Teheranului în ceea ce privește programul nuclear.
Ulterior, reprezentantul Qatarului s-a întâlnit la Washington cu Jared Kushner, trimisul special al președintelui Donald Trump, precum și cu alți oficiali americani. La o parte a discuțiilor a participat și vicepreședintele JD Vance.
SUA și Iranul au poziții diferite asupra unui eventual compromis
La începutul săptămânii, oficialii americani au transmis că negocierile ar putea evolua într-o direcție constructivă și că Teheranul ar putea fi dispus să accepte anumite modificări în ceea ce privește programul său nuclear.
În schimb, informațiile ulterioare indică apariția unor noi divergențe. Potrivit surselor citate de Axios, Washingtonul ar lua în calcul relaxarea unor sancțiuni și deblocarea unor fonduri iraniene, în schimbul unor măsuri concrete privind programul nuclear.
Președintele Donald Trump a negat însă că Statele Unite ar fi făcut o ofertă Iranului, ceea ce evidențiază diferențele dintre mesajele transmise public și informațiile despre negocierile purtate prin intermediari.
Iranul cere mai întâi revenirea la înțelegerea din iunie
Teheranul și-a transmis deja condițiile către partea americană, potrivit lui Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului.
Surse citate în relatarea despre negocieri susțin că Iranul ar putea lua în calcul concesii în privința programului nuclear numai după ce Washingtonul acceptă revenirea la memorandumul de înțelegere convenit în luna iunie.
În paralel, Pakistanul și Egiptul au încercat să contribuie la eforturile diplomatice și să determine Iranul să accepte compromisuri legate de programul nuclear.
Donald Trump: „Iranul nu va avea arme nucleare”
Președintele american a adoptat un ton ferm în declarațiile recente referitoare la Iran. Donald Trump a susținut că obiectivul Statelor Unite este împiedicarea Iranului de a obține arme nucleare și a afirmat că Teheranul nu va ajunge să dețină astfel de arme.
În același timp, poziția iraniană rămâne una de rezistență față de condițiile Washingtonului, ceea ce complică eforturile mediatorilor de a identifica o formulă acceptabilă pentru ambele părți.
Strâmtoarea Ormuz, unul dintre punctele-cheie ale crizei
Un element important în actuala confruntare îl reprezintă Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul energetic.
Potrivit informațiilor relatate, Iranul a închis strâmtoarea în urma loviturilor americane și a avertizat că ar putea deschide focul asupra navelor care încearcă să tranziteze zona. Situația din Hormuz adaugă o dimensiune strategică și economică negocierilor dintre Washington și Teheran.
Ce urmează pentru negocierile dintre SUA și Iran
În acest moment, eforturile diplomatice continuă prin intermediul Qatarului și al altor actori regionali, însă diferențele privind programul nuclear, sancțiunile și condițiile pentru reluarea dialogului rămân importante.
Blocarea negocierilor nu înseamnă automat încheierea canalelor diplomatice, dar lipsa unui compromis menține incertitudinea privind evoluția conflictului dintre Statele Unite și Iran.
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