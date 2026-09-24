Guvernul a dat undă verde pentru încă 50 de kilometri de autostradă. Investiția ajunge la 9,3 miliarde de lei

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 sept. 2026, 15:00

Guvernul a aprobat joi indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada Brașov–Făgăraș, un proiect cu o lungime de 49,75 de kilometri și o valoare estimată la 9,3 miliarde de lei.

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