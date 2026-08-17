David Popovici, mesaj pentru autorități după revenirea la București: „Unii sportivi au nevoie urgent de asta”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 aug. 2026, 19:06

David Popovici a revenit luni la București, după performanțele remarcabile obținute la Campionatele Europene de natație de la Paris. Campionul român s-a declarat mulțumit de rezultatele obținute, însă a readus în atenție și situația sportivilor care încă își așteaptă premiile de la stat.

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