Iran și SUA încearcă relansarea dialogului? Abbas Araghchi discută în Oman despre securitatea din Strâmtoarea Ormuz

Publicat 11 iul. 2026, 13:02 Sursă Realitatea.Net

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a sosit sâmbătă în Oman pentru discuții privind securitatea navigației prin Strâmtoarea Ormuz, într-un moment în care Washingtonul și Teheranul încearcă să relanseze dialogul diplomatic după recentele tensiuni din Golf.

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