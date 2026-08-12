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Actualitate· 1 min citire
GALAȚI: Furnizarea apei potabile va fi întreruptă, miercuri, în jumătate din oraș
Furnizare apă potabilă Galați
Publicat12 aug. 2026, 08:21
Sursărealitatea.net
Restricțiile vor afecta peste 100.000 de persoane.
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