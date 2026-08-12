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GALAȚI: Furnizarea apei potabile va fi întreruptă, miercuri, în jumătate din oraș

Furnizare apă potabilă Galați

Furnizare apă potabilă Galați

Scris deStoica Marian
Publicat12 aug. 2026, 08:21
Sursărealitatea.net

Restricțiile vor afecta peste 100.000 de persoane.

Furnizarea apei potabile va fi întreruptă, miercuri, 12 august, pentru aproximativ jumătate dintre locuitorii orașului Galați.

Restricţiile vor dura 24 de ore, precizează Radio România Actualități.

Măsura va afecta peste 100.000 de persoane, fiind necesară pentru realizarea unor lucrări la rețeaua de apă a municipiului.

Potrivit operatorului local de apă şi canal, sursa de apă brută din Dunăre va fi înlocuită cu una de adâncime, astfel încât, în situaţia în care nivelul fluviului va fi foarte scăzut, să nu apară probleme de alimentare.

Pe toată durata lucrărilor, autorităţile locale vor pune la dispoziţia consumatorilor cisterne cu apă potabilă, amplasate în mai multe zone ale Galaţiului.

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