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Incendiu uriaș în județul Galați. Femeie găsită carbonizată în propria casă -VIDEO
FOTO: Arhivă
Publicat16 iul. 2026, 09:37
SursăRealitatea.Net
Un incendiu devastator a izbucnit joi dimineață, în localitatea Slobozia Conachi, din județul Galați. O femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani a murit, după ce locuința în care se afla a fost cuprinsă de flăcări.
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