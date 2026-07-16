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Incendiu uriaș în județul Galați. Femeie găsită carbonizată în propria casă -VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Galati
Scris deRealitatea de Galati
Publicat16 iul. 2026, 09:37
SursăRealitatea.Net

Un incendiu devastator a izbucnit joi dimineață, în localitatea Slobozia Conachi, din județul Galați. O femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani a murit, după ce locuința în care se afla a fost cuprinsă de flăcări.

Trupul femeii a fost găsit carbonizat

La fața locului, au intervenit pompierii cu două autospeciale de stingere de la Garda de Intervenție Pechea, o autospecială de la Secția de Pompieri Galați și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Deși pompierii au intervenit rapid, viața uneia dintre persoanele surprinse în locuință nu a mai putut fi salvată. În interiorul casei, salvatorii au găsit trupul carbonizat al unei femei în vârstă de 40 de ani.

Doi bărbați au suferit atacuri de panică

Alți doi bărbați, de 62 și 64 de ani, au fost evaluați de echipajele medicale la fața locului. Aceștia au suferit atacuri de panică, însă au refuzat transportul la spital după ce au primit îngrijiri.

Intervenția pompierilor continuă pentru stingerea ultimelor focare și stabilirea cauzei care a provocat incendiul.

Imagini cu incendiul devastator, aici.

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