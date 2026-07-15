Trump spune că Putin este gata să oprească războiul: „Cred că poate fi semnat un acord în curând”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iul. 2026, 21:27

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că liderul rus Vladimir Putin ar fi pregătit să negocieze încheierea războiului din Ucraina și s-a arătat optimist că un acord ar putea fi încheiat într-un viitor apropiat.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre donald trumpvladimir putin