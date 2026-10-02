Patru oameni au murit după ce mașina lor a fost lovită de tren. La volan era o tânără cu permis de trei zile

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 oct. 2026, 18:14

Patru persoane, între care un copil, au murit joi după-amiază, în localitatea Ghidigeni din județul Galați, după ce autoutilitara în care se aflau a fost lovită de un tren de călători.

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