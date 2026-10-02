Patru oameni au murit după ce mașina lor a fost lovită de tren. La volan era o tânără cu permis de trei zile

Patru persoane, între care un copil, au murit joi după-amiază, în localitatea Ghidigeni din județul Galați, după ce autoutilitara în care se aflau a fost lovită de un tren de călători.
La volan se afla o femeie de 26 de ani, despre care informațiile apărute ulterior indică faptul că obținuse permisul de conducere cu doar trei zile înainte. Polițiștii spun că vehiculul ar fi pătruns pe calea ferată în timp ce semnalele acustice și luminoase erau în funcțiune.
Mașina a fost lovită de tren
Accidentul s-a produs la trecerea la nivel cu calea ferată din zona Ghidigeni, la intersecția cu DJ 240. Autoutilitara circula dinspre localitate către drumul european DE 581 când a ajuns pe linia de cale ferată.
În acel moment, trenul care circula pe ruta București Nord – Iași a lovit puternic autovehiculul. Impactul a fost devastator, iar cele patru persoane aflate în mașină nu au mai putut fi salvate.
Patru victime, printre care o fetiță
Victimele sunt șoferița în vârstă de 26 de ani, un bărbat de 64 de ani, o femeie de 45 de ani și o fetiță de 7 ani.
Potrivit informațiilor apărute după tragedie, victimele ar fi fost membri ai aceleiași familii. Primele date prezentate de autorități indică faptul că tânăra aflată la volan nu ar fi respectat semnalele de avertizare de la trecerea feroviară.
Permisul, obținut cu doar câteva zile înainte
Unul dintre elementele care au atras atenția în urma accidentului este experiența redusă a șoferiței. Potrivit informațiilor publicate ulterior, aceasta ar fi obținut permisul de conducere cu numai trei zile înainte de producerea tragediei.
Informația privind vechimea permisului a fost relatată în presa locală și preluată ulterior de alte publicații, în timp ce cercetările oficiale urmăresc stabilirea exactă a modului în care s-a produs accidentul.
Trecerea nu avea bariere
Trecerea la nivel cu calea ferată nu era prevăzută cu bariere, însă avea semnale luminoase și acustice. Polițiștii verifică dacă acestea funcționau în momentul producerii accidentului și dacă au fost respectate de conducătoarea auto.
În urma impactului, traficul feroviar pe secția 600 a fost oprit temporar, iar echipele de intervenție au lucrat pentru descarcerarea victimelor și efectuarea cercetărilor la fața locului.
Ancheta continuă
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor. Sunt verificate inclusiv semnalizarea trecerii la nivel cu calea ferată și modul în care autoutilitara a ajuns pe șine.
Ancheta va trebui să stabilească exact cauza producerii accidentului și succesiunea evenimentelor dinaintea impactului. Până la finalizarea cercetărilor, informațiile preliminare nu stabilesc o eventuală vinovăție.