Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce căscăm?

Realitatea de Galati
Scris de Realitatea de Galati Publicat: 8 iul. 2026, 08:06

De ce căscăm și ce spune acest gest aparent banal despre starea organismului? Într-o nouă ediție „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre cauzele căscatului și situațiile în care acesta poate ascunde probleme de sănătate.

Căscatul este unul dintre cele mai misterioase reflexe ale corpului. Îl asociem adesea cu somnul sau plictiseala, dar explicația este mai complexă.
Unul dintre rolurile principale ale căscatului este reglarea temperaturii creierului. Când căscăm, creștem fluxul de aer și sânge, ceea ce ajută la „răcirea” acestuia.
De asemenea, căscatul apare în momente de tranziție: când ne trezim, când suntem obosiți sau când trebuie să ne concentrăm. Practic, este un mecanism de resetare.
Un aspect curios este că este contagios. Dacă vezi pe cineva căscând sau chiar doar citești despre asta, există șanse mari să simți nevoia să faci același lucru.
Acest fenomen este legat de empatie și de modul în care creierul reacționează la comportamentele altora.
Căscatul nu este doar un semn de oboseală. Este un mic truc al corpului pentru a-și regla starea. 

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