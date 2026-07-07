Mirel Rădoi transferă în Turcia un fotbalist care a făcut carieră în România

Mirel Rădoi își consolidează lotul de la Gaziantep prin transferul mijlocașului defensiv Ulrich Meleke. Fotbalistul ivorian, în vârstă de 27 de ani, a evoluat ultima dată pentru formația Al Bataeh din Emiratele Arabe Unite și urmează să joace sub comanda antrenorului român în sezonul viitor.

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