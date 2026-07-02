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Accident rutier grav în Galați. Un microbuz a luat foc după ce s-a ciocnit cu un TIR

Accident rutier grav Galați

Accident rutier grav Galați

Scris deStoica Marian
Publicat2 iul. 2026, 08:03
Sursărealitatea.net

Un accident rutier grav a avut loc joi dimineață, în municipiul Galați. Un microbuz, în care se aflau trei persoane, a luat foc după ce s-a ciocnit violent cu un TIR.

Din primele informații două persoane, pasageri în microbuzul care a luat foc, au fost transportate la spital.

În momentul publicării acestei știri, la fața locului intervin pompieri cu o autospecială de stingere, dar și un echipaj SMURD.

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