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Accident rutier grav în Galați. Un microbuz a luat foc după ce s-a ciocnit cu un TIR
Accident rutier grav Galați
Publicat2 iul. 2026, 08:03
Sursărealitatea.net
Un accident rutier grav a avut loc joi dimineață, în municipiul Galați. Un microbuz, în care se aflau trei persoane, a luat foc după ce s-a ciocnit violent cu un TIR.
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