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Actualitate· 1 min citire
Alertă într-un mall din Galați după apariția a doi câini posibil amstaff. Ce au făcut jandarmii cu cele două animale
Amstaff
Publicat12 iul. 2026, 16:36
SursăRealitatea.net
A fost alertă duminică după-amiază în parcarea unui centru comercial din Galați, după ce mai multe persoane au observat doi câini liberi, posibil metiși de Amstaff. Oamenii au sunat la 112, iar jandarmii au ajuns rapid la fața locului și au preluat animalele.
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