Contestațiile la Bacalaureat 2026 au fost evaluate. Când vor fi afișate rezultatele finale

Publicat 11 iul. 2026, 20:44 Sursă Realitatea.net

Evaluarea lucrărilor pentru care absolvenții au depus contestații la examenul de Bacalaureat 2026 a fost finalizată. Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a explicat că urmează ultimele proceduri tehnice necesare înainte ca rezultatele finale să poată fi afișate.

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