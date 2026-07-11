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Dosar penal după tragedia din Munții Bucegi. O femeie a murit, iar trei alpiniști au fost răniți

Operațiunea de salvare din Munții Bucegi

Operațiunea de salvare din Munții Bucegi

Realitatea de Galati
Scris deRealitatea de Galati
Publicat11 iul. 2026, 21:06
SursăRealitatea.net

Polițiștii au deschis un dosar penal după accidentul grav produs sâmbătă, 11 iulie, în zona Brâna Albișoarei din Munții Bucegi. O femeie de 36 de ani și-a pierdut viața, iar alți trei membri ai grupului, toți bărbați, au fost răniți și transportați la spital.

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Bușteni au fost anunțați despre producerea accidentului montan și au început imediat cercetările pentru a afla în ce condiții s-a petrecut tragedia. La fața locului au intervenit echipaje ale Serviciului Public Județean Salvamont, dar și elicoptere SMURD. Salvatorii au desfășurat o operațiune amplă pentru recuperarea și evacuarea persoanelor implicate.

O femeie de 36 de ani a murit în accidentul din Bucegi

Primele verificări făcute de polițiști au arătat că grupul era format din patru persoane, cu vârste cuprinse între 27 și 51 de ani. În urma căderii, femeia de 36 de ani a fost găsită fără viață la locul accidentului. Ceilalți trei alpiniști, toți bărbați, au fost evacuați din zona montană și transportați la spital, unde au primit îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii cercetează cum s-a produs tragedia

Anchetatorii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul și dacă au fost încălcate regulile de siguranță.

„Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Coarda de asigurare s-ar fi rupt în timpul ascensiunii

Cele patru persoane practicau alpinism în momentul în care s-a produs accidentul. Potrivit primelor informații, coarda de asigurare s-a rupt, iar alpiniștii s-au prăbușit de la o înălțime de aproximativ 10 metri.

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