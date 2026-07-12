Grindeanu, atac dur la liberalii din tabăra Bolojan: „Brătienii second-hand s-au trezit brusc în conștiință”

Publicat 12 iul. 2026, 14:41 Actualizat 12 iul. 2026, 14:43 Sursă Realitatea.Net

Președintele PSD Sorin Grindeanu a lansat duminică un nou atac dur la adresa premierului demis Ilie Bolojan și a liderilor din PNL apropiați acestuia, pe care îi acuză că mimează reforma statului, în timp ce îndatorează România și încearcă să privatizeze netransparent companii strategice. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe Facebook.

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