Femeie rănită grav de un Lamborghini, în Galați. Șoferul, pozitiv la alcool și cu suspiciuni de consum de droguri

Publicat 12 iul. 2026, 11:24 Sursă Realitatea.Net

O femeie de 62 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovită de un autoturism Lamborghini Urus, în municipiul Galați. La volan se afla un bărbat de 41 de ani, care a fost testat pozitiv pentru consum de alcool, iar aparatul a indicat și suspiciuni privind prezența unor substanțe psihoactive.

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