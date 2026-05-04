Nicușor Dan, după anunțul retragerii trupelor SUA din Germania: „Nu este o surpriză"

Scris de Daniel Onescu Publicat: 4 mai 2026, 17:14

Președintele Nicușor Dan a reacționat la decizia Pentagonului de a retrage aproximativ 5.000 de soldați americani din Germania, subliniind că această mișcare era previzibilă încă din primul mandat al președintelui SUA, Donald Trump.

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