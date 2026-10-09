Laurențiu Reghecampf, emoții înainte de FCSB – Oțelul! Ce s-a întâmplat cu o zi înaintea meciului

Laurențiu Reghecampf a avut parte de incertitudine înaintea primului meci oficial de la revenirea la FCSB, programat sâmbătă, 10 octombrie, împotriva formației Oțelul Galați.
Deși antrenorul a fost prezentat oficial la finalul lunii septembrie și a condus pregătirea echipei, numele său nu figura inițial în evidențele LPF și FRF.
Situația era legată de un litigiu financiar cu Universitatea Craiova, însă informațiile publicate vineri indicau că problema urma să fie soluționată înaintea partidei.
De ce nu apărea Reghecampf în evidențele oficiale
Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB pentru al treilea său mandat și a pregătit echipa în ultimele două săptămâni. Cu toate acestea, antrenorul nu fusese înregistrat oficial în funcția de principal, ceea ce ridica semne de întrebare privind posibilitatea de a conduce formația de pe margine la partida cu Oțelul.
Pe site-ul LPF figura în continuare Marius Baciu, iar evidențele FRF nu îl indicau pe Reghecampf drept antrenor principal al echipei.
Litigiul cu Universitatea Craiova, în centrul problemei
Situația are legătură cu obligațiile financiare rămase după despărțirea tehnicianului de Universitatea Craiova, în 2023. Clubul patronat de Mihai Rotaru a solicitat recuperarea unor sume, iar cazul a ajuns în atenția comisiilor din fotbalul românesc.
Reghecampf a declarat că FCSB a achitat datoria și că mai era necesară confirmarea plății de către organismele competente. Antrenorul și-a exprimat speranța că procedura va fi încheiată la timp pentru a putea sta pe bancă la meciul de sâmbătă.
FCSB se pregătește pentru duelul cu Oțelul
Partida FCSB – Oțelul Galați este programată pe 10 octombrie, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în etapa a 11-a din SuperLiga.
Meciul reprezintă primul test oficial al lui Reghecampf după revenirea la formația bucureșteană. În perioada de pregătire, Mihai Stoica a descris antrenamentele drept foarte solicitante, afirmând că jucătorii au fost puși la încercare din punct de vedere fizic.
Rezolvarea situației administrative era esențială pentru ca tehnicianul să poată conduce echipa de pe bancă la partida cu formația gălățeană.