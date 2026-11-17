HARTA accidentelor de muncă din România. În ce județe au fost cele mai multe incidente
HARTA accidentelor de muncă din România. În ce județe au fost cele mai multe incidente
Brașovul ocupă locul 2 în România la accidentele de muncă. În 2025 au fost înregistrate 294 de persoane accidentate, dintre care două au murit.
Județul Brașov ocupă locul al doilea la nivel național în clasamentul accidentelor de muncă raportate la numărul de salariați. În 2025, 294 de persoane au fost victime ale unor accidente de muncă înregistrate la firmele cu sediul în județ, cu 28 mai multe față de anul precedent. Este cel mai ridicat nivel din ultimii 27 de ani, potrivit unei analize realizate de Echipăm.ro pe baza datelor Institutului Național de Statistică (INS) și Eurostat.
Cu o rată de 1,4 accidentați la 1.000 de salariați, Brașovul este depășit în clasamentul național doar de județul Hunedoara, care înregistrează o rată de 1,5. Pe locul al treilea se află Maramureș, cu 1,38 accidentați la 1.000 de angajați. Media națională este de 0,92.
Aproape 300 de accidente de muncă înregistrate în județul Brașov
Datele statistice arată că, în 2025, la companiile care au sediul în județul Brașov au fost înregistrate 294 de persoane accidentate la locul de muncă, față de 266 în 2024.
Este cel mai mare număr consemnat din 1998 până în prezent, când statistica înregistra 296 de persoane accidentate.
Dintre cele 294 de victime raportate în 2025, două persoane și-au pierdut viața, comparativ cu un deces în anul precedent. Celelalte 292 de persoane au suferit accidente care au provocat incapacitate temporară de muncă.
Brașovul ocupă locul al doilea și în clasamentul județelor după numărul total de persoane accidentate, fiind depășit doar de București, unde au fost raportate 1.408 de victime în 2025.
Brașovul, peste toate județele vecine la rata accidentelor de muncă
Situația județului Brașov este îngrijorătoare și în comparație cu celelalte județe din regiune. Niciunul dintre județele învecinate nu înregistrează o rată a accidentelor de muncă mai mare.
Sibiul ocupă locul al șaselea la nivel național, cu 1,22 accidentați la 1.000 de salariați, urmat de Argeș, pe locul 10, cu 1,09, și Buzău, pe locul 15, cu 0,98.
În celelalte județe din apropiere, situația este următoarea:
Mureș – 0,90 accidentați la 1.000 de salariați;
Dâmbovița – 0,83;
Harghita – 0,79;
Prahova – 0,73;
Covasna – 0,59.
Covasna are cea mai mică rată a accidentelor de muncă dintre județele vecine Brașovului.
Peste 5.300 de persoane accidentate la locul de muncă în România, în 2025
La nivel național, 2024 și 2025 au fost anii cu cele mai multe persoane accidentate în muncă din 2004 încoace.
Potrivit datelor analizate, în 2025 au fost înregistrate 5.323 de persoane accidentate, comparativ cu 5.347 în 2024.
În schimb, numărul accidentelor de muncă mortale a scăzut semnificativ în ultimele două decenii. Dacă în 2004 au fost raportate 423 de decese, în 2025 numărul acestora a ajuns la 96.
Cele mai multe accidente mortale din 2025 au fost înregistrate în următoarele domenii:
Construcții – 21 de decese;
Industria prelucrătoare – 17 decese;
Agricultură, silvicultură și pescuit – 16 decese.
România, printre țările UE cu cele mai multe accidente de muncă mortale
Statisticile europene evidențiază o situație paradoxală în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă din România.
Deși țara noastră are cea mai mică rată a accidentelor de muncă fără deces din Uniunea Europeană, se află printre statele cu cele mai ridicate rate ale accidentelor mortale.
Potrivit celor mai recente date Eurostat disponibile, aferente anului 2024, România ocupă locul al treilea în Uniunea Europeană la rata accidentelor de muncă mortale, după Franța și Bulgaria.
Rata înregistrată în România este de 2,83 decese la 100.000 de lucrători, comparativ cu media europeană de 1,65.
În ceea ce privește accidentele de muncă fără deces, România raportează doar 65 de cazuri la 100.000 de lucrători, în timp ce media Uniunii Europene este de 1.359.
„Cifrele ne spun multe, dacă vrem să înțelegem. Spre exemplu, România are cea mai mică rată de accidente fără deces din Uniunea Europeană, dar suntem constant în top la accidente soldate cu deces. Acest lucru nu este întâmplător. Este clar pentru toată lumea că nu obișnuim să declarăm accidentele decât dacă suntem forțați de împrejurări”, a declarat Sorin Iftene, fondator și CEO Echipăm.ro.
Hartă interactivă cu accidentele de muncă din România
Pentru a facilita accesul angajatorilor la informații despre riscurile profesionale, Echipăm.ro a dezvoltat un instrument online gratuit, care permite analizarea accidentelor de muncă în funcție de județ și domeniu de activitate.
Platforma disponibilă la adresa https://www.echipam.ro/ssm oferă informații despre numărul accidentelor înregistrate, echipamentele de protecție necesare diferitelor meserii și comparații între județe și media națională.
„Pe lângă studiu, am construit și un instrument gratuit pentru orice angajator: o hartă interactivă a accidentelor de muncă din România. Pe Echipăm.ro oricine poate vedea câte accidente au fost anul trecut în domeniul lui de activitate, ce echipamente de protecție le trebuie angajaților și cum se compară județul lui cu media națională și cu județele vecine. E un instrument util pentru oricine se ocupă de SSM și suntem foarte mândri de el”, a mai declarat Sorin Iftene.
Recomandările privind echipamentele de protecție au la bază inclusiv lista orientativă prevăzută de HG 1048/2006, corelată cu datele statistice privind accidentele de muncă.
Angajatorii sunt obligați să asigure gratuit echipamentele de protecție
Potrivit Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, angajatorii au obligația de a asigura gratuit echipamentele individuale de protecție necesare angajaților.
Importanța respectării normelor SSM este evidențiată și de controalele efectuate de inspectorii de muncă în 2025.
Conform raportului anual al Inspecției Muncii, la nivel național au fost realizate 36.049 de controale în domeniul securității și sănătății în muncă. În urma verificărilor au fost constatate 39.590 de nereguli și au fost aplicate 31.735 de sancțiuni.
Dintre acestea, 25.630 au fost avertismente, iar 6.105 au fost amenzi, valoarea totală a sancțiunilor financiare ridicându-se la 35,2 milioane de lei.
De asemenea, inspectorii au dispus oprirea din funcțiune a 364 de echipamente de muncă și sistarea activității în 183 de cazuri.
Clasamentul județelor după rata accidentelor de muncă în 2025
Tabelul de mai jos prezintă situația celor 42 de unități administrative incluse în statistica analizată, în funcție de numărul accidentaților raportat la 1.000 de salariați.
Notă: Datele privind persoanele accidentate sunt atribuite județului în care angajatorul își are sediul social, indiferent de locul producerii accidentului. Statistica include accidentele care au provocat cel puțin trei zile de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces. Accidentele produse pe traseul dintre domiciliu și locul de muncă nu sunt incluse.
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