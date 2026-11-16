Ana Maria Păcuraru, informații de la Casa Albă: Iranul ar pregăti un atac cu drone asupra lui Donald Trump

Publicat 16 nov. 2026, 13:51 Sursă realitatea.net

Ana Maria Păcuraru, corespondentul Realitatea PLUS la Casa Albă, prezintă informațiile care au stârnit îngrijorare la Washington. Potrivit presei israeliene, Mossadul ar fi transmis CIA date despre un posibil plan al Iranului de a-l ataca pe președintele Donald Trump cu drone. Printre potențialele ținte s-ar număra și membri importanți ai administrației americane. Casa Albă nu a confirmat informațiile, însă mai mulți oficiali americani beneficiază deja de măsuri sporite de securitate. Jurnalista Realitatea PLUS explică legătura dintre amenințările la adresa liderilor americani, sancțiunile economice impuse Teheranului și pericolul tot mai mare reprezentat de drone.

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