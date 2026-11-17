Publicat 17 nov. 2026, 09:16 Sursă realitatea.net

Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS acreditat la Casa Albă, prezintă noi informații de la Washington despre viitorul trupelor americane din Europa. Statele Unite ar putea renunța la planurile unei retrageri masive, după ce România și alți aliați NATO s-au oferit să contribuie financiar la menținerea militarilor americani pe teritoriile lor. Potrivit Bloomberg, numărul soldaților care ar urma să fie retrași ar putea scădea de la 25.000 la aproximativ 5.000. Decizia finală îi aparține președintelui Donald Trump.

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