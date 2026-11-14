Guvernul României a extins la un an plata salariilor restante pentru angajații Liberty Galați

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 11:10

Salariile și celelalte drepturi bănești restante ale angajaților Liberty Galați vor putea fi plătite din Fondul de garantare pentru o perioadă de până la 12 luni, după ce Guvernul a extins joi mecanismul aplicabil companiilor strategice aflate în concordat preventiv.

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