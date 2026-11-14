Guvernul României a extins la un an plata salariilor restante pentru angajații Liberty Galați

Salariile și celelalte drepturi bănești restante ale angajaților Liberty Galați vor putea fi plătite din Fondul de garantare pentru o perioadă de până la 12 luni, după ce Guvernul a extins joi mecanismul aplicabil companiilor strategice aflate în concordat preventiv.
Plafonul maxim crește de la șase la 12 salarii medii brute pentru fiecare angajat, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru.
Guvernul a modificat legislația privind Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, astfel încât angajații operatorilor economici declarați de interes strategic și aflați în procedura de concordat preventiv să poată beneficia de sprijin pentru o perioadă mai lungă.
„După ce a fost reunit, sub coordonarea domnului prim-ministru, grupul de lucru care a propus administratorilor concordatari un nou plan de restructurare, era nevoie de o măsură, de un cadru legislativ care să permită plata salariilor restante ale celor 2.400 de angajați. Practic, această decizie a Guvernului permite extinderea perioadei de sprijin de la șase luni la un an. Se dublează perioada pentru care plata salariilor și a altor drepturi bănești restante poate fi acoperită din Fondul de garantare", a declarat Dan Cărbunaru, joi, în briefingul de după ședința de Guvern.
Până acum, Fondul de garantare putea acoperi creanțe salariale pentru cel mult șase luni consecutive, în limita a șase salarii medii brute pentru fiecare angajat.
Prin actul normativ adoptat de Guvern, perioada și plafonul sunt dublate în cazul companiilor declarate de interes strategic național și aflate în concordat preventiv. Pot fi acoperite salariile și celelalte drepturi bănești datorate angajaților în baza legii și a contractelor individuale sau colective de muncă, dacă acestea nu au fost plătite și nu sunt prescrise.
Angajații care au beneficiat deja de sprijin pentru șase luni vor putea solicita plata drepturilor restante pentru perioada rămasă, până la limita totală de 12 luni.