Trenurile circulă din nou pe ruta Galați–Bârlad, după mai bine de doi ani
Deschidere circulație feroviară
Circulația trenurilor Galați–Bârlad a fost reluată integral pe 10 noiembrie 2026, după mai bine de doi ani de la inundațiile din 2024.
Vești bune pentru călătorii din județele Galați și Vaslui! Circulația feroviară pe ruta Galați–Bârlad a fost reluată integral marți, 10 noiembrie 2026, după o întrerupere de peste doi ani, provocată de inundațiile devastatoare din septembrie 2024.
Trenurile au revenit pe întreaga linie începând cu ora 16:00, după finalizarea lucrărilor de refacere a infrastructurii feroviare și remedierea problemelor tehnice identificate în timpul verificărilor.
Anunțul a fost făcut de Instituția Prefectului – Județul Galați, care a precizat că redeschiderea traseului reprezintă un moment important pentru comunitățile care depind de această legătură feroviară.
De ce a fost închisă linia ferată Galați–Bârlad
Circulația trenurilor pe ruta Galați–Bârlad a fost suspendată în septembrie 2024, după ce fenomenele meteorologice extreme și viiturile produse în perioada 14–15 septembrie au provocat distrugeri importante infrastructurii feroviare.
Inundațiile au afectat terasamentul și suprastructura căii ferate, fiind necesare lucrări ample pentru refacerea liniei și asigurarea condițiilor de siguranță a transportului feroviar.
În perioada în care trenurile nu au putut circula pe întregul traseu, călătorii au fost nevoiți să utilizeze mijloace de transport alternative. Pentru continuarea deplasărilor, a fost organizată transbordarea pasagerilor cu autobuzele.
Redeschiderea circulației feroviare a fost amânată din cauza unor probleme tehnice
Reluarea traficului feroviar fusese programată inițial pentru 6 noiembrie 2026. Termenul a fost însă amânat cu patru zile, după ce verificările tehnice efectuate înainte de redeschidere au scos la iveală mai multe deficiențe.
Echipele de intervenție au fost nevoite să efectueze lucrări suplimentare pentru remedierea problemelor și verificarea infrastructurii.
Autoritățile au considerat necesară rezolvarea tuturor deficiențelor înainte de reluarea circulației, astfel încât trenurile să poată circula în condiții de siguranță.
După finalizarea intervențiilor, linia a fost redată integral traficului feroviar în după-amiaza zilei de 10 noiembrie.
Prefectul județului Galați: Reluarea trenurilor este o veste așteptată de comunitățile din zonă
Prefectul județului Galați, George Toderașc, a salutat redeschiderea traseului și a subliniat importanța acestei legături pentru locuitorii din comunitățile traversate de calea ferată.
Acesta a precizat că întreruperea îndelungată a circulației a fost resimțită puternic de persoanele care foloseau trenul pentru deplasările zilnice.
De asemenea, prefectul a explicat că amânarea redeschiderii a generat nemulțumiri, însă identificarea și remedierea problemelor în etapa de testare au fost esențiale pentru siguranța călătorilor.
Instituția Prefectului a anunțat că va continua să urmărească funcționarea în condiții de siguranță a rutei, în colaborare cu instituțiile responsabile.
Navetiștii și elevii scapă de transbordarea cu autobuzul
Reluarea circulației pe întreaga rută Galați–Bârlad este deosebit de importantă pentru navetiști, elevi și ceilalți călători care depind de transportul feroviar.
După mai bine de doi ani de restricții și soluții alternative de transport, pasagerii pot beneficia din nou de legătura feroviară dintre cele două orașe.
Redeschiderea liniei CF 703 Galați–Târgu Bujor–Berești–Bârlad marchează finalizarea unei etape importante în procesul de refacere a infrastructurii afectate de inundațiile din septembrie 2024.
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