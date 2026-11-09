Atacatorul care a ucis șase oameni în Cracovia a murit la spital
Poliția în Cracovia / Profimedia
Atacatorul care a ucis șase persoane și a rănit cel puțin 15 oameni în Cracovia a murit la spital. Poliția poloneză a confirmat decesul. Ancheta continuă.
Atacatorul care a provocat masacrul din centrul orașului Cracovia, soldat cu șase morți și cel puțin 15 răniți, a murit luni dimineață, 9 noiembrie, la spital. Anunțul a fost făcut de poliția poloneză, la două zile după atacul armat care a șocat întreaga țară.
Tânărul în vârstă de 24 de ani fusese grav rănit de forțele de ordine în momentul intervenției polițiștilor, după ce a deschis focul asupra oamenilor aflați în Piața Centrală din Cracovia. Acesta a fost transportat la spital, însă medicii nu au reușit să îi salveze viața.
Potrivit autorităților poloneze, decesul atacatorului a fost confirmat luni dimineață. Tragedia este considerată unul dintre cele mai grave atacuri armate din istoria recentă a Poloniei, iar anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate motivele care au stat la baza masacrului.
Poliția din Polonia a confirmat moartea atacatorului din Cracovia
Vestea decesului a fost transmisă luni de reprezentanții poliției din voievodatul Polonia Mică, regiune a cărei capitală este Cracovia.
Autoritățile au anunțat că bărbatul responsabil pentru atacul armat a murit în cursul dimineții, în timp ce se afla internat în spital, ca urmare a rănilor grave suferite în timpul intervenției polițiștilor.
Atacul a avut loc sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul istoric al orașului Cracovia. Înarmat, tânărul a deschis focul în Piața Centrală, una dintre cele mai cunoscute zone turistice ale Poloniei, unde se aflau numeroși localnici și vizitatori.
Bilanțul tragediei este de șase persoane ucise și cel puțin 15 rănite. Printre victime se numără atât cetățeni polonezi, cât și cetățeni străini.
Potrivit informațiilor transmise de agențiile internaționale de presă, polițiștii au intervenit la fața locului și au reușit să îl oprească pe atacator, trăgând asupra acestuia. Bărbatul a fost ulterior reținut și transportat la spital în stare gravă.
Cum s-a produs atacul armat din centrul Cracoviei
Primele informații din anchetă arată că atacatorul a ajuns în zona centrală a orașului cu un autoturism, după care a deschis focul asupra persoanelor aflate în apropiere.
Incidentul s-a desfășurat într-o zonă intens circulată, cunoscută pentru obiectivele sale istorice și pentru numărul mare de turiști. Panica s-a răspândit rapid, iar oamenii au încercat să se îndepărteze de locul atacului.
Polițiștii au intervenit în scurt timp și au reușit să îl neutralizeze pe agresor. Doi agenți care au participat la operațiune au fost, la rândul lor, răniți și au ajuns la spital.
Atacul a provocat un val de emoție în Polonia, iar autoritățile au intensificat măsurile de securitate și au început verificările pentru a reconstitui toate momentele tragediei.
Anchetatorii verifică posibile legături cu ideologia de extremă dreapta
Unul dintre principalele aspecte investigate de autoritățile poloneze este motivația atacului. Potrivit informațiilor comunicate de oficiali, există indicii că tânărul ar fi putut fi influențat de ideologii de extremă dreapta.
Anchetatorii analizează inclusiv însemnele și peticele descoperite pe îmbrăcămintea acestuia, despre care s-a afirmat că ar putea avea legătură cu diferite simboluri și curente ideologice.
Deocamdată, autoritățile nu au prezentat o concluzie definitivă privind motivul pentru care tânărul a recurs la violență. Cercetările continuă pentru a stabili dacă atacul a fost pregătit în prealabil și dacă suspectul a acționat singur.
Moartea atacatorului înlătură posibilitatea ca acesta să fie judecat pentru faptele comise, însă ancheta penală continuă pentru clarificarea circumstanțelor în care au murit victimele și pentru stabilirea tuturor responsabilităților.
Polonia, în doliu după masacrul din Cracovia
Atacul armat a provocat un șoc puternic în societatea poloneză. Piața Centrală din Cracovia, un loc simbolic al orașului și una dintre principalele atracții turistice ale țării, a devenit scena unei tragedii fără precedent în istoria recentă a Poloniei.
Președintele polonez Karol Nawrocki a anunțat două zile de doliu național, duminică și luni, în memoria persoanelor care și-au pierdut viața.
În timp ce ancheta continuă, autoritățile încearcă să stabilească toate detaliile atacului, inclusiv modul în care tânărul a intrat în posesia armelor și dacă existau semnale de avertizare înainte de producerea tragediei.
Masacrul din Cracovia readuce în atenție problema extremismului violent și a siguranței publice în Europa, într-un context în care autoritățile încearcă să identifice și să prevină amenințările de acest tip.
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