Accidentul feroviar din Galați, o tragedie care i-a amintit lui Titi Aur de un episod șocant din 1984
Titi Aur
Accidentul feroviar din Ghidigeni, Galați, i-a amintit lui Titi Aur de o tragedie la care a fost martor în 1984, în aceeași zonă.
Un accident feroviar grav produs în localitatea Ghidigeni, județul Galați, a readus în atenție o poveste dramatică petrecută în urmă cu mai bine de patru decenii. Pilotul și instructorul de conducere defensivă Titi Aur a povestit că a fost martorul unui alt accident, produs în aceeași zonă, în vara anului 1984.
Tragedia recentă a avut loc la începutul lunii octombrie, când o autoutilitară a fost lovită în plin de un tren de călători, la o trecere la nivel cu calea ferată din apropierea localității Gara Ghidigeni. Patru persoane aflate în vehicul, printre care și un copil, și-au pierdut viața.
Potrivit informațiilor prezentate la momentul respectiv, la volan se afla o tânără de 26 de ani, care obținuse permisul de conducere cu numai trei zile înainte. În autoutilitară se mai aflau membri ai familiei sale.
Titi Aur a asistat la un accident asemănător în 1984
Discutând despre imaginile tragediei de la Ghidigeni, Titi Aur și-a amintit de un eveniment petrecut în același loc, pe 15 iunie 1984.
La acea vreme, acesta lucra ca merceolog la o fabrică din Bârlad și se deplasa frecvent prin țară. În ziua respectivă, se întorcea cu bicicleta după ce fusese trimis să se ocupe de încărcarea unor vagoane cu balast.
În timp ce se apropia de zona căii ferate, a auzit un tren venind din spatele său. La scurt timp, o căruță trasă de doi cai a traversat calea ferată fără să oprească și a fost lovită de tren.
Titi Aur a relatat că șapca vizitiului a ajuns chiar lângă el, iar ulterior a aflat identitatea bărbatului implicat în accident.
O tragedie care s-a repetat după un an
Povestea relatată de Titi Aur are și un detaliu tulburător. Potrivit acestuia, bărbatul implicat în accidentul din 1984 mai fusese lovit de același tren cu un an înainte, în 1983. Atunci, caii i-au murit, însă el a supraviețuit.
Un an mai târziu, în 1984, bărbatul și-a pierdut viața într-un nou accident feroviar.
Titi Aur a spus că a fost singurul martor ocular al evenimentului din 1984, în afara mecanicilor trenului.
Titi Aur, despre accidentul de la Ghidigeni: „Este de neexplicat”
Referindu-se la tragedia din octombrie, pilotul a criticat modul în care s-a produs impactul și a ridicat întrebări cu privire la pregătirea conducătorilor auto.
Acesta a explicat că vizibilitatea poate fi limitată pentru șoferii care se apropie de trecerea feroviară dinspre drumul național, însă situația este diferită pentru cei care vin dinspre sat, deoarece trenul poate fi observat din partea stângă.
Titi Aur a considerat greu de înțeles faptul că autoutilitara a ajuns pe calea ferată fără ca șoferița să oprească, subliniind importanța atenției și a conduitei preventive.
Semnalizarea trecerii feroviare din Ghidigeni, în centrul unei noi alerte
Un alt aspect semnalat ulterior tragediei vizează funcționarea sistemelor de avertizare de la trecerea la nivel cu calea ferată din zonă.
La aproximativ o lună după accident, au apărut informații potrivit cărora semnalele acustice și luminoase nu ar mai funcționa. Sesizarea a fost atribuită postului local Pro Lider FM.
Chiar și în lipsa unor sisteme automate de avertizare funcționale, conducătorii auto trebuie să respecte regulile de circulație aplicabile trecerilor la nivel cu calea ferată. Codul Rutier stabilește situațiile în care oprirea este obligatorie și impune prudență sporită în apropierea liniilor ferate.
Tragedia de la Ghidigeni readuce în discuție atât responsabilitatea șoferilor, cât și importanța verificării și întreținerii infrastructurii de siguranță feroviară.
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