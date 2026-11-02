Oțelul Galați, remiză dramatică cu Sepsi OSK, în Superligă
Oțelul Galați - Sepsi OSK
Oțelul Galați a remizat cu Sepsi, scor 1-1, după golul lui Pedro Nuno din penalty în minutul 90+5. Gălățenii au ajuns la opt meciuri fără victorie.
Oțelul Galați nu reușește să iasă din criza de rezultate. Formația gălățeană a încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată duminică, pe teren propriu, împotriva celor de la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, în etapa a 14-a din Superliga. Pedro Nuno a salvat un punct pentru gazde, după ce a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 90+5.
Chiar dacă au evitat o nouă înfrângere în fața propriilor suporteri, roș-alb-albaștrii au ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie în campionat, o serie care complică tot mai mult situația echipei în clasament.
Sepsi a deschis scorul în repriza secundă, prin Dimitri Oberlin
Partida de la Galați a început cu inițiativa gazdelor, care au încercat să pună presiune pe defensiva covăsnenilor. Oțelul a avut câteva oportunități de a deschide scorul, însă lipsa de eficiență în fața porții a continuat să fie o problemă.
Sepsi a răspuns prin acțiuni periculoase, iar în finalul primei reprize a fost aproape să înscrie, după ce Daniel Vîrtej a trimis mingea în bară.
După pauză, oaspeții au devenit mai periculoși și au reușit să deschidă scorul în minutul 68. Dimitri Oberlin a profitat de o pasă primită în spatele defensivei gălățene și l-a învins pe portarul Cosmin Dur-Bozoancă.
Golul le-a oferit covăsnenilor speranța unei victorii importante în deplasare, în timp ce Oțelul a fost nevoită să forțeze egalarea pe final.
Pedro Nuno a egalat din penalty în minutul 90+5
Când Sepsi se pregătea să plece de la Galați cu toate cele trei puncte, gazdele au primit o șansă nesperată în prelungiri.
În urma unei faze analizate cu ajutorul sistemului VAR, arbitrul Florin Andrei a acordat penalty pentru Oțelul, după un henț comis în careu de Gustavo Cascardo.
Pedro Nuno și-a asumat responsabilitatea executării loviturii de la 11 metri și a transformat fără emoții în minutul 90+5.
Astfel, gălățenii au evitat în ultimul moment înfrângerea, iar partida s-a încheiat cu scorul de 1-1.
Opt meciuri consecutive fără victorie pentru Oțelul Galați
Remiza cu Sepsi nu rezolvă însă problemele formației gălățene. Oțelul a ajuns la opt partide consecutive fără succes în Superliga, perioadă în care a înregistrat trei rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.
Ultima victorie a echipei fusese obținută pe 24 august, când gălățenii au învins FC Argeș cu scorul de 1-0.
După 14 etape disputate, Oțelul are 12 puncte și se află pe locul 13 în clasament, într-o zonă dificilă a ierarhiei, care pune presiune suplimentară pe echipă.
Nici Sepsi nu traversează o perioadă foarte bună. Formația din Sfântu Gheorghe a ajuns la cinci etape consecutive fără victorie, acumulând doar două puncte în această perioadă.
Oțelul, în căutarea primei victorii după mai bine de două luni
Pentru formația pregătită de Rui Duarte, următoarele partide vor fi extrem de importante în tentativa de a ieși din zona periculoasă a clasamentului.
Gălățenii au nevoie urgentă de victorii pentru a-și îmbunătăți situația în Superliga și pentru a recâștiga încrederea suporterilor.
În etapa următoare, Oțelul va evolua în deplasare împotriva formației FC Botoșani, luni, 9 noiembrie, de la ora 20:00.
Până atunci, egalul cu Sepsi rămâne doar un rezultat care a evitat o nouă înfrângere, fără să pună capăt crizei sportive de la Galați.
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