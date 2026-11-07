RO-ALERT transmis din greșeală în Brăila și Galați. IGSU explică eroarea
Ro-Alert de inundații
Locuitorii din Brăila și Galați au primit din greșeală o alertă de inundații. ISU explică eroarea informatică și precizează că nu există pericol.
Locuitorii din județele Brăila și Galați au primit sâmbătă, 7 noiembrie, un mesaj de avertizare privind o posibilă deversare controlată de apă de la un baraj din județul Neamț. Alerta a fost transmisă accidental, în jurul orei 16:00, din cauza unei erori informatice a sistemului de înștiințare și alarmare la inundații, au anunțat reprezentanții Inspectoratelor pentru Situații de Urgență.
Mesajul făcea referire la o operațiune programată la Barajul Reconstrucția, amplasat pe râul Bistrița, în zona acumulării Piatra Neamț. Autoritățile au precizat ulterior că avertizarea nu semnala existența unui pericol de inundații în județele Brăila și Galați.
De ce au primit locuitorii din Brăila și Galați alerta de inundații
Potrivit ISU Brăila, transmiterea mesajului către populație a fost provocată de o eroare de software în sistemul de înștiințare și alarmare pentru inundații de pe râul Siret.
Deși sistemul funcționează și pe teritoriul județului Brăila, avertizarea referitoare la deversarea controlată din județul Neamț nu trebuia să ajungă la locuitorii din această zonă.
Reprezentanții ISU Brăila au explicat că incidentul s-a produs în jurul orei 16:00, pe 7 noiembrie 2026, și au dat asigurări că populația va fi informată corespunzător în cazul unor eventuale operațiuni care ar putea afecta localitățile aflate în apropierea râului Siret.
ISU Galați: Mesajul nu anunța o situație de urgență în județ
Și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați a confirmat că avertizarea a fost transmisă din greșeală, din cauza aceleiași defecțiuni informatice.
Autoritățile au ținut să clarifice faptul că mesajul primit de gălățeni nu indica producerea unei situații de urgență pe teritoriul județului.
„Menționăm că mesajul nu semnalează producerea unei situații de urgență pe raza județului Galați și nu impune adoptarea unor măsuri suplimentare de către populație”, au transmis reprezentanții ISU Galați.
Prin urmare, alerta nu anunța o amenințare iminentă de inundații pentru locuitorii din Brăila și Galați, ci reprezenta o informare ajunsă accidental la destinatari.
Deversarea controlată de la Barajul Reconstrucția era programată în județul Neamț
Informația privind operațiunea de la Barajul Reconstrucția provenea de la compania Hidroelectrica, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț.
Deversarea controlată a apei era programată pentru sâmbătă, începând cu ora 16:00, iar informarea fusese transmisă autorităților prin intermediul operatorului economic.
Barajul Reconstrucția este situat pe râul Bistrița, în zona acumulării Piatra Neamț, iar operațiunea anunțată privea această zonă, nu județele Brăila și Galați.
Incidentul a fost cauzat, așadar, de distribuirea eronată a mesajului de avertizare, nu de existența unui pericol de inundații în cele două județe din sud-estul țării.
Autoritățile promit informarea populației în cazul unor eventuale riscuri
ISU Brăila a precizat că, în situația unor deversări controlate care ar putea afecta localitățile aflate în albia majoră a râului Siret, autoritățile locale și populația vor primi informațiile necesare pentru adoptarea măsurilor de autoprotecție.
Incidentul readuce în atenție importanța funcționării corecte a sistemelor de avertizare a populației, în condițiile în care mesajele de urgență trebuie să ajungă rapid și precis la persoanele aflate în zonele cu risc.
Deocamdată, reprezentanții ISU au indicat drept cauză a transmiterii accidentale o eroare informatică a sistemului de alarmare.
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