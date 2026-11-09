Polițiștii din Galați au testat sute de șoferi noaptea: doi conducători auto au primit dosare penale pentru alcoolemie

Inspectoratul de Poliție Județean Galați a organizat o acțiune preventiv-reactivă în intervalul orar 20:00–04:00 din weekendul 7-8 noiembrie 2026, pentru combaterea conducerii autovehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.
În cadrul operațiunilor desfășurate pe teritoriul întregului județ, polițiștii rutieri au efectuat un total de 655 de testări pentru depistarea consumului de alcool. Cinci dintre șoferii verificați au obținut rezultate pozitive la etilotest.
Dosare penale pentru alcoolemia gravă
Trei conducători auto au înregistrat valori contravenționale, în timp ce doi au depășit pragul penal. Pentru aceștia, IPJ Galați a deschis dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.
Polițiștii au efectuat și 12 testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive, însă sursa nu menționează dacă acestea au avut rezultate pozitive.
Doi șoferi prinși în flagrant la Piscu și Oancea
Printre cazurile reținute de forțele de ordine se numără un bărbat de 35 de ani din comuna Tudor Vladimirescu. Acesta a fost oprit sâmbătă, 8 noiembrie, în jurul orei 23:20, pe DN 25, în localitatea Piscu. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Câteva ore mai târziu, duminică, 9 noiembrie, la ora 01:15, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Rădești au depistat un localnic de 58 de ani pe strada Mare, din Oancea. Bărbatul conducea o autoutilitară, iar etilotestul a arătat o valoare de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Polițiștii rutieri au reamintit că alcoolul și substanțele psihoactive afectează capacitatea de a conduce, putând avea consecințe grave asupra siguranței tuturor participanților la trafic.