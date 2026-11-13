Bărbat din Galați sub control judiciar după ce a refuzat să oprească la poliție cu alcoolemie de 2,91 g/l

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 nov. 2026, 16:34

Un bărbat de 47 de ani din județul Galați a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a fost depistat conducând un autoturism cu o alcoolemie de 2,91 g/l în sânge, a refuzat să oprească la semnalele poliției și a avariat o altă mașină.

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