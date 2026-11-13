Bărbat din Galați sub control judiciar după ce a refuzat să oprească la poliție cu alcoolemie de 2,91 g/l

Un bărbat de 47 de ani din județul Galați a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a fost depistat conducând un autoturism cu o alcoolemie de 2,91 g/l în sânge, a refuzat să oprească la semnalele poliției și a avariat o altă mașină.
Incidentul s-a produs pe Drumul Național 25, în localitatea Ivești, conform informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Galați.
Potrivit IPJ Galați, bărbatul nu s-a conformat semnalelor regulamentare de oprire efectuate de un echipaj de poliție, continuându-și deplasarea până când a acroșat și avariat un alt autoturism. Conducătorul auto a fost oprit și imobilizat în scurt timp de polițiști.
Alcoolemie de 2,91 g/l în sânge
Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. Analizele probelor biologice au stabilit ulterior o alcoolemie de 2,91 g/l alcool pur în sânge.
Bărbatul a fost reținut inițial pentru 24 de ore și cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Ulterior, instanța a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.