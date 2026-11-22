Publicat 22 nov. 2026, 15:47 Sursă Realitatea.Net

Mobilizare de forțe în județul Galați pentru găsirea unui tânăr în vârstă de 27 de ani, din comuna Ivești, care a dispărut în apele râului Siret, în zona barajului de la Movileni. Bărbatul este căutat de joi, după ce a fost luat de curenții puternici ai apei, în timp ce se afla la pescuit împreună cu doi prieteni.

Distribuie articolul