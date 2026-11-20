Administratorii concordatari ai Liberty Galaţi au lansat procedura de vânzare a combinatului de oţel. Termenul limită pentru depunerea ofertelor angajante este 10 decembrie 2026.
CITR şi Euro Insol, administratorii concordatari ai Liberty Galaţi S.A. şi Liberty Tubular Products Galaţi S.A., au demarat procedura de vânzare a activelor companiei. Investitorii interesați pot depune oferte angajante până la data de 10 decembrie 2026, ora 17:00.
Prețul de pornire al tranzacției este de 199.845.742 euro, suma fiind scutită de TVA. Până la termenul limită, ofertanții trebuie să depună documentația de participare și oferta angajantă, însoțită de o garanție în valoare de 7% din prețul de pornire.
Invitație pentru investitorii care pot reporni producția
După expirarea termenului din 10 decembrie, administratorii concordatari vor negocia individual cu fiecare ofertant. Termenul pentru depunerea ofertelor finale angajante este stabilit pentru 17 decembrie 2026, ora 17:00. Ulterior, ofertele finale vor fi transmise creditorilor, care vor selecta câștigătorul procedurii.
Activul vândut: singurul producător integrat de oțel din România
Combinatul Liberty Galați este singurul producător integrat de oțel din România. Platforma industrială se întinde pe 1.600 de hectare și are o capacitate de producție de până la 3 milioane de tone de oțel pe an.
Printre principalele active scoase la vânzare se numără uzina de aglomerare, furnalul, oțelăria și instalațiile de turnare continuă. Lista include, de asemenea, laminorul de tablă groasă, laminoarele de benzi la cald și la rece, liniile de zincare și de acoperire organică, fabrica de țevi sudate longitudinal, precum și halda de zgură, terenuri și clădiri.
Tribunalul Galați a omologat planul de restructurare al Liberty Galați, deschizând calea pentru vânzare. Conform administratorilor, pe 10 decembrie va fi termenul limită de depunere a ofertelor.