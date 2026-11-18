Publicat 18 nov. 2026, 13:29 Sursă realitatea.net

Proiectul „Caravana Reciclării Creative” ajunge pe 18 noiembrie 2026 în Galați, extinzându-se în alte 8 județe din est și nord-estul țării. La Universitatea „Dunărea de Jos” participă echipe din 20 de unități de învățământ.

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