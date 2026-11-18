Proiectul „Caravana Reciclării Creative” ajunge pe 18 noiembrie 2026 în Galați, extinzându-se în alte 8 județe din est și nord-estul țării. La Universitatea „Dunărea de Jos” participă echipe din 20 de unități de învățământ.
Ediția a V-a a proiectului național „Caravana Reciclării Creative” se extinde în opt județe din estul și nord-estul României: Botoșani, Brăila, Galați, Iași, Suceava, Tulcea, Vaslui și Vrancea. După ce a fost prezentă în 28 de județe în edițiile anterioare, inițiativa atinge o acoperire națională de 36 de județe.
Organizat de Asociația PlaYouth în parteneriat cu OSCAR Downstream, proiectul aduce educația ecologică în unitățile de învățământ printr-o formă interactivă. Activitățile sprijină cadrele didactice și elevii, inclusiv pentru programul „Săptămâna Verde”. Înscrierile pentru această ediție s-au închis pe 8 octombrie 2026.
Detalii despre evenimentul din Galați
Întâlnirea din cadrul caravanei va avea loc miercuri, 18 noiembrie 2026, între orele 13:00 și 17:00. Locația este Sala Senatului de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
În fiecare județ participant sunt selectate 20 de unități de învățământ. Fiecare școală se implică cu o echipă formată din 5 cadre didactice, ceea ce înseamnă 100 de profesori per județ. La nivel național, proiectul cuprinde 3.600 de profesori din 720 de școli.
Activitățile se derulează în trei etape. Între 2023 și 2026, proiectul a format o rețea de profesori, învățători și educatori care au transformat spațiile școlare prin amenajarea a câte cinci colțuri educaționale dedicate mediului.
Echipele care demonstrează cea mai mare creativitate în amenajarea zonelor ecologice vor fi recompensate diferențiat, în funcție de categoria județului.
Asociația PlaYouth este o organizație dedicată educației non-formale și conceptului de „învățare prin joc și artă”. Toate detaliile și resursele necesare profesorilor și părinților sunt disponibile pe platforma oficială www.caravanareciclariicreative.ro.