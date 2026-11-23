Alertă nucleară în spațiu! Serviciile occidentale de informații avertizează că Rusia ar putea lansa un satelit dotat cu arme nucleare, provocând o nouă escaladare a tensiunilor internaționale. Cu mai multe detalii vine Ana-Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă.
Această armă nu trebuie detonată ca să-și facă efectul. Este suficient să existe.
Serviciile de informații occidentale citate de presa germană cred că Rusia ar putea plasa pe orbită chiar din decele un satelit cu încărcătură nucleară. Kremlinul neagă și vorbește despre propagandă.
Dar calculul este limpede: chiar NATO consideră că Rusia a rămas în urmă în spațiu, iar Occidentul depinde de sateliți mai mult decât oricine: GPS, sisteme bancare, comunicații, rețele de energie. O singură explozie pe orbită ar putea scoate din funcțiune mulți sateliți deodată, fără să facă diferența între aliați și adversari. Nu este o armă de luptă, ci una de șantaj și ar rupe Tratatul din 1967 care a ținut armele nucleare departe de spațiu aproape 60 de ani.
Următoarea linie roșie a Kremlinului s-ar putea să nu mai fie trasată la granițe, ci pe cer
a spus Ana Maria Păcuraru
Rusia se pregătește să înarmeze un satelit cu o bombă nucleară
Serviciile de informații occidentale suspectează că Rusia pregătește lansarea unui satelit echipat cu o armă nucleară, care ar putea ajunge pe orbită chiar în decembrie. Dispozitivul ar putea provoca distrugeri masive în rețelele globale de sateliți și ar afecta comunicațiile, navigația GPS și infrastructurile esențiale.
Rusia ar pregăti lansarea unui satelit militar care ar transporta o armă nucleară, iar operațiunea ar putea avea loc chiar în luna decembrie, potrivit unor evaluări ale serviciilor de informații din statele NATO. Dispozitivul, identificat sub denumirea Sputnik-S, ar fi deja construit și pregătit pentru lansare într-o locație din apropierea Moscovei.
Informațiile apar într-o investigație realizată de posturile germane WDR și NDR, împreună cu publicația Süddeutsche Zeitung, și preluată de agenția Reuters. Potrivit acestora, avertismentele transmise între serviciile de informații occidentale la începutul lunii noiembrie indicau că lansarea ar putea avea loc în următoarele 60 de zile.
Comandamentul Spațial al Bundeswehrului, armata germană, estimează chiar că satelitul ar putea fi trimis pe orbită în decembrie și ar deveni operațional la scurt timp după desfășurarea acestei operațiuni.
Potrivit informațiilor obținute de jurnaliștii germani, Sputnik-S ar fi fost construit în urmă cu mai mulți ani, iar în prezent s-ar afla într-o stare care permite lansarea.