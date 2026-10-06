Poliția Locală Galați, controale în trafic pe mai multe străzi. Lista zonelor monitorizate marți

Poliția Locală Galați intensifică marți, 6 octombrie, controalele în trafic. Vezi lista străzilor monitorizate pentru opriri și staționări neregulamentare.
Șoferii din Galați sunt atenționați că, marți, 6 octombrie 2026, polițiștii locali desfășoară controale pe mai multe artere importante din municipiu. Sunt vizate în special opririle și staționările neregulamentare, precum și alte abateri care afectează fluența traficului.
Echipajele Serviciului Siguranță Rutieră din cadrul Poliției Locale Galați acționează pe parcursul zilei pe mai multe străzi și bulevarde din municipiu.
Scopul controalelor este de a fluidiza circulația și de a combate situațiile în care autovehiculele sunt oprite sau staționate ilegal, în special în zonele aglomerate.
Unde acționează Poliția Locală Galați pe 6 octombrie
Marți, echipajele Poliției Locale Galați sunt prezente pe mai multe artere importante din oraș.
Printre zonele monitorizate se numără:
strada Brăilei, pe tronsonul dintre zona Patiseria Dana și McDonald's;
strada 1 Decembrie 1918 (General) și bulevardul Milcov;
bulevardul Henri Coandă, între bulevardul Traian Vuia și bulevardul George Coșbuc;
strada Gheorghe Doja, între strada Nae Leonard și strada Anghel Saligny;
strada Brăilei, între strada Traian și bulevardul Siderurgiștilor;
strada Traian, între strada Cezar și strada Tecuci, în zona Pieței Centrale;
bulevardul Oțelarilor, între strada Stadionului și strada Brăilei;
bulevardul Dunărea;
strada Domnească, în zona Catedralei Arhiepiscopale și a Grădinii Publice;
bulevardul Siderurgiștilor, între strada Gheorghe Doja și strada Basarabiei.
Ce abateri sunt urmărite de polițiștii locali
Controalele vizează în principal oprirea și staționarea neregulamentară a autovehiculelor, dar și alte situații care pot afecta circulația rutieră.
Poliția Locală are atribuții în ceea ce privește constatarea și sancționarea unor contravenții referitoare la oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor, inclusiv posibilitatea dispunerii măsurilor de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar, în condițiile legii.
De asemenea, polițiștii locali pot acționa pentru asigurarea fluenței circulației pe drumurile publice aflate în raza lor de competență.
Șoferii din Galați, atenționați să respecte regulile de circulație
Conducătorii auto care circulă marți prin zonele monitorizate sunt sfătuiți să respecte indicatoarele și regulile privind oprirea și staționarea.
Controalele urmăresc reducerea blocajelor și menținerea unui trafic cât mai fluent pe arterele intens circulate din municipiul Galați.
Poliția Locală Galați desfășoară în mod constant acțiuni de siguranță rutieră în municipiu, inclusiv pentru identificarea și sancționarea abaterilor privind parcarea și staționarea autovehiculelor.
Șoferii care tranzitează zonele vizate sunt sfătuiți să circule cu atenție și să verifice semnalizarea rutieră înainte de a opri sau staționa.