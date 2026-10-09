CNSU pregătește măsuri de urgență pentru Cernavodă după recordul negativ al Dunării

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a redactat o hotărâre pentru intervenții hidrotehnice la Cernavodă, după ce Dunărea a atins un record negativ de -256 cm joi, 8 octombrie.
Nivelul Dunării în zona centralei nucleare de la Cernavodă a scăzut joi, 8 octombrie, la cota de -256 cm față de zero hidrometric, depășind recordul anterior din 20 septembrie (-255 cm). Prognozele indică o continuare a scăderii, până la -267 cm pe 13 octombrie.
Potrivit unui document consultat de News.ro, CNSU a elaborat o hotărâre care prevede constituirea unui sistem temporar și reversibil de intervenție pe Canalul de Derivație. Măsura include închiderea modulară a unei secțiuni transversale de aproximativ 170 m cu barje, gabare lestate și pontoane, amplasate progresiv conform unui plan tehnic.
Sistemele de pompare, operate de Administrația Națională „Apele Române” în colaborare cu Nuclearelectrica S.A., Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” S.A., trebuie să asigure un debit suplimentar de cel puțin 6,5 mc/s în bazinul de distribuție al centralei.
Pragul operativ preventiv pentru declanșarea măsurilor este stabilit la 1,58 m dMB. Acest nivel nu modifică condițiile de exploatare sau securitatea nucleară a CNE Cernavodă, conform documentului.
Restricții de navigație și implicarea altor instituții
La atingerea pragului de 1,58 m dMB, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A., Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați și Autoritatea Navală Română, vor dispune restricționarea sau sistarea temporară a navigației pe Canalul Dunăre Marea Neagră și pe sectoarele afectate ale Dunării Vechi.
Ministerul Apărării Naționale va sprijini operațiunile prin măsurători topobatimetrice, hidrografice și geodezice, asigurarea capabilităților navale și de geniu pentru instalarea pontoanelor, precum și prin sprijin cu scafandri. Hidroelectrica este solicitată să suplimenteze debitul defluent în Dunăre cu 50-100 mc/s, în măsura disponibilității resurselor.
Lucrările de dragaj de adâncire și lărgire a canalului în zona Caragheorghe-Turcescu, la confluența cu Gura Bala, vor continua până la echilibrarea adâncimilor. Centrala Cernavodă rămâne oprită în octombrie pe fondul deficitului de apă pentru răcirea reactoarelor 1 și 2, care asigură 20% din necesarul de energie al României.
Reprezentanții Guvernului au declarat pentru News.ro că hotărârea CNSU este redactată, dar neadoptată. Întrebat când va fi adoptată documentul și de ce nu a fost aprobat la nouă zile de la ședința Comitetului Interministerial Bala-Cernavodă din 1 octombrie, Guvernul nu a oferit un răspuns până la ora transmiterii știrii.