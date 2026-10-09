CNSU pregătește măsuri de urgență pentru Cernavodă după recordul negativ al Dunării

Publicat 9 oct. 2026, 09:47 Actualizat 9 oct. 2026, 10:06 Sursă romaniatv

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a redactat o hotărâre pentru intervenții hidrotehnice la Cernavodă, după ce Dunărea a atins un record negativ de -256 cm joi, 8 octombrie.

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