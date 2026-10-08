Târg de joburi la Galați, pe 15 octombrie. Studenții și absolvenții UDJG se întâlnesc cu angajatorii

Studenții și absolvenții UDJG sunt așteptați pe 15 octombrie la Târgul de joburi și stagii de practică din Galați. Participarea este gratuită.
Studenții și absolvenții Universității „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) au ocazia să intre în contact direct cu angajatorii, în cadrul celei de-a șaptea ediții a Târgului de joburi și stagii de practică.
Evenimentul este programat pentru 15 octombrie 2026, între orele 10:00 și 15:00, în Campusul Științei, din strada Domnească nr. 111, Galați. Participarea este gratuită.
Oferte de joburi și stagii de practică pentru studenții UDJG
Târgul de carieră este dedicat studenților și absolvenților care își caută un loc de muncă, un stagiu de practică sau vor să descopere noi oportunități profesionale.
Participanții vor putea găsi joburi part-time și full-time, dar și stagii de practică adaptate diferitelor specializări universitare.
Printre domeniile reprezentate se numără IT, inginerie, business și sănătate, iar evenimentul le oferă tinerilor posibilitatea de a afla direct de la companii ce oportunități sunt disponibile pe piața muncii.
Studenții pot discuta direct cu angajatorii
Unul dintre principalele avantaje ale târgului este contactul direct dintre candidați și reprezentanții companiilor.
Studenții și absolvenții pot discuta cu recrutorii, pot afla mai multe despre posturile disponibile și pot descoperi ce competențe și calificări caută angajatorii.
Evenimentul poate reprezenta, totodată, o oportunitate pentru tinerii aflați la început de carieră să își construiască o rețea profesională și să identifice domeniile în care își pot valorifica pregătirea universitară.
Târgul de joburi UDJG are loc pe 15 octombrie
Evenimentul este organizat de Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
Târgul de joburi și stagii de practică UDJG va avea loc:
Data: 15 octombrie 2026
Ora: 10:00 – 15:00
Locația: Campusul Științei, str. Domnească nr. 111, Galați
Participare: gratuită
Public: studenți și absolvenți UDJG
Organizatorii au pregătit și premii pentru participanți, iar cei interesați sunt încurajați să profite de întâlnirea directă cu angajatorii pentru a afla mai multe despre oportunitățile de carieră disponibile.
Pentru studenții și absolvenții UDJG, târgul reprezintă o oportunitate de a face primul pas către un loc de muncă, un internship sau un stagiu de practică, într-un context în care pot discuta direct cu reprezentanții companiilor.