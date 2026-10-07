Scandal și distrugeri în Gara Brăila după consumul de „Cristal”. Bărbatul avea droguri asupra lui când a fost prins

Un bărbat din județul Galați a fost condamnat la 4 ani și 3 luni de închisoare după ce a fost prins cu droguri asupra lui și a distrus 13 cutii de depozitare a bagajelor din Gara CFR Brăila.
Fapta a avut loc în martie 2024, iar anchetatorii au stabilit că bărbatul deținea pentru consum propriu o substanță cristalină care conținea 3-CMC. Bărbatul, cunoscut cu antecedente penale și aflat în stare de recidivă, a ajuns în atenția polițiștilor după ce agentul de pază din gară a sunat la 112.
Polițiștii l-au găsit cu drogurile asupra lui
Incidentul s-a produs în noaptea de 29 martie 2024, în jurul orei 1:50. Agentul de pază a observat un bărbat care distrugea cutiile pentru depozitarea bagajelor și a cerut intervenția poliției.
La sosirea echipajului, bărbatul se afla într-o stare evidentă de ebrietate. În urma controlului corporal, polițiștii au găsit în buzunarul acestuia un plic transparent care conținea o substanță albă, cu aspect cristalin.
Bărbatul le-a spus polițiștilor că substanța era destinată consumului propriu.
A recunoscut că a spart cutiile
În timpul verificărilor, bărbatul a recunoscut că lovise cu pumnii cele 13 cutii de depozitare și le distrusese. El a pus comportamentul violent pe seama consumului de alcool și de substanțe interzise. Prejudiciul provocat în gară a fost estimat la aproape 7.000 de lei.
Analizele de laborator au stabilit ulterior că substanța găsită asupra lui conținea 3-CMC, un drog de mare risc. Din cantitatea ridicată, 0,11 grame au rămas după efectuarea analizelor și au fost confiscate.
Era cunoscut ca un consumator de „Cristal”
În timpul anchetei au apărut și informații despre comportamentul bărbatului în localitatea sa de domiciliu.
Polițiștii au indicat că acesta era cunoscut ca un consumator de droguri de tip „Cristal” și că, atunci când combina substanțele interzise cu alcoolul, devenea violent. Într-un alt incident, produs în aceeași perioadă, ar fi provocat un scandal și ar fi agresat o persoană, fiind găsite din nou droguri asupra lui.
Un martor din Gara Brăila a declarat că bărbatul avea un comportament pe care l-a considerat specific unei persoane aflate sub influența unor substanțe.
Peste patru ani de închisoare
Judecătoria Brăila l-a condamnat pentru deținerea fără drept de droguri de mare risc în vederea consumului propriu. Instanța a stabilit o pedeapsă de patru luni de închisoare, care a fost adăugată unei condamnări anterioare.
Bărbatul avea deja o pedeapsă rezultantă de 3 ani și 11 luni de închisoare pentru alte infracțiuni, între care părăsirea locului accidentului și violarea de domiciliu.
În urma contopirii pedepselor, acesta va executa în total 4 ani și 3 luni de închisoare. Instanța a dispus și anularea mandatului de executare anterior și emiterea unui nou mandat pentru pedeapsa rezultantă.