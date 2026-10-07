Scandal și distrugeri în Gara Brăila după consumul de „Cristal”. Bărbatul avea droguri asupra lui când a fost prins

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 7 oct. 2026, 14:37

Un bărbat din județul Galați a fost condamnat la 4 ani și 3 luni de închisoare după ce a fost prins cu droguri asupra lui și a distrus 13 cutii de depozitare a bagajelor din Gara CFR Brăila.

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