„Autostrada Albastră” ar putea trece pe lângă Galați. Proiectul care leagă Polonia de România revine în prim-plan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 oct. 2026, 14:59

Un proiect de infrastructură conceput în urmă cu aproximativ un secol revine în atenție și ar putea transforma Galațiul într-un punct important pe o viitoare rută navigabilă între Marea Baltică și Marea Neagră.

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