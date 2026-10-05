„Autostrada Albastră” ar putea trece pe lângă Galați. Proiectul care leagă Polonia de România revine în prim-plan

Un proiect de infrastructură conceput în urmă cu aproximativ un secol revine în atenție și ar putea transforma Galațiul într-un punct important pe o viitoare rută navigabilă între Marea Baltică și Marea Neagră.
Inițiativa, promovată recent în Polonia, propune un coridor de aproape 2.000 de kilometri care ar lega Gdańsk de Galați și Constanța, folosind cursurile unor râuri și două noi canale navigabile.
Traseu de aproape 2.000 de kilometri
Proiectul denumit „Autostrada Albastră” ar urma să conecteze mai multe căi navigabile din Polonia, Ucraina, Republica Moldova și România.
Ruta propusă pornește de pe Vistula, continuă pe râul San și Nistru, apoi ajunge pe Prut și, în România, pe Dunăre. Pentru realizarea conexiunii ar fi necesare două canale noi: unul între San și Nistru, de aproximativ 51 de kilometri, și altul între Nistru și Prut, cu o lungime de circa 30 de kilometri.
Prin această conexiune, navele ar putea circula între zona Gdańsk și regiunea Mării Negre pe un traseu fluvial internațional.
Galațiul, inclus în proiect
Galațiul ar avea un rol important în configurația propusă, deoarece Prutul traversează județul pe o distanță de aproximativ 100 de kilometri și se varsă în Dunăre în apropierea orașului.
Proiectul indică astfel Galațiul drept unul dintre punctele de legătură dintre noul coridor navigabil și rețeaua fluvială românească. Constanța este, de asemenea, inclusă în perspectiva dezvoltării unei conexiuni între nordul și sud-estul Europei.
O asemenea rută ar putea facilita transportul de mărfuri între porturile Gdańsk, Galați și Constanța și ar oferi o alternativă pentru transportul fluvial regional.
Ideea a fost concepută de un gălățean
Proiectul nu este unul nou. Potrivit informațiilor prezentate în cadrul inițiativei, ideea unei conexiuni navigabile între România și Polonia a fost concepută în perioada 1922-1924 de inginerul Ion Popovici, care conducea la acea vreme Camera de Comerț și Industrie Galați.
Planul a fost abandonat în contextul crizei economice din perioada 1929-1933 și ulterior din cauza celui de-Al Doilea Război Mondial.
La aproape un secol distanță, proiectul a fost readus în discuție într-un context european diferit, în care transportul pe căile navigabile și dezvoltarea unor rute logistice alternative au devenit priorități pentru mai multe state din regiune.