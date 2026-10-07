Tragedie la Tecuci: un muncitor a murit după ce un zid s-a prăbușit peste el

Tragedie la Tecuci: un muncitor de 51 de ani a murit după ce un zid s-a prăbușit peste el, pe șantierul unei clădiri aflate în reabilitare.
Un muncitor în vârstă de 51 de ani a murit după ce un zid s-a prăbușit peste el, pe un șantier din Tecuci, județul Galați. Bărbatul lucra la reabilitarea unei foste clădiri medicale de pe strada 1 Decembrie, în zona CEC, când a fost surprins de construcția prăbușită.
Muncitor prins sub un zid, pe un șantier din Tecuci
Incidentul grav s-a produs marți după-amiază, în timp ce muncitorii efectuau lucrări de reabilitare și consolidare la clădirea unui fost dispensar din municipiul Tecuci.
Potrivit informațiilor furnizate de ISU Galați, un bărbat de aproximativ 51 de ani a fost surprins de un zid care s-a prăbușit peste el. Martorii au sunat la 112, iar la fața locului au fost trimise echipaje de intervenție.
Victima a fost scoasă în stare de inconștiență
Salvatorii au intervenit pentru extragerea muncitorului de sub dărâmături. Bărbatul a fost găsit în stare de inconștiență și predat echipajelor medicale, care au început imediat manevrele de resuscitare.
Din păcate, manevrele de resuscitare nu au avut rezultat, iar muncitorul a fost declarat decedat.
La intervenție au participat o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și echipaje medicale. În zona accidentului au ajuns și polițiști.
Poliția și inspectorii de muncă anchetează cazul
Autoritățile urmează să stabilească exact în ce împrejurări s-a produs prăbușirea zidului și dacă au fost respectate toate normele de securitate și sănătate în muncă.
Potrivit informațiilor publicate ulterior, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar Inspectoratul Teritorial de Muncă verifică împrejurările în care s-a produs accidentul de muncă.
Ancheta va trebui să clarifice inclusiv cauza prăbușirii structurii și eventualele responsabilități.
Notă: Informațiile privind cauzele accidentului sunt preliminare și pot fi modificate pe măsură ce ancheta autorităților avansează.