Teatrul Dramatic „Fani Tardini” prezintă, pe 20 și 21 februarie 2021, la ora 19:00, în Sala Mare, premiera spectacolului de poezie și folk DORURILE MELE după versuri de Octavian Goga, regia: Vlad Vasiliu, scenografia: Elena Neagu. În distribuție, actorii Mihaela Lecca-Gorea (Anița crâșmărița), Lică Dănilă (Țăran) și Vlad Vasiliu (Țăran), cu participarea cantautorului Săndel Spînu (Lae Chioru’).

Îmbinând versurile descriptive ale poetului Octavian Goga cu sunetele mângâietoare de chitară, DORURILE MELE ne dă prilejul să asistăm la momentele importante din viața satului românesc de odinioară și a locuitorilor acestuia – nașterea, tinerețea, prima iubire, nunta, munca, hora, boala, uneltirile, moartea – ajutându-ne să înțelegem, de fapt, caracterul universal al trăirilor noastre.

„Acea îmbinare armonioasă între sunetul muzicii și intonațiile vocale m-a atras necontenit. Parcă euritmie se cheamă. Venit în Galați am căutat să mă exprim și prin poezie. Întâlnindu-mă cu tinerii din „Cenaclul Dunărea” am susținut o serie de spectacole. Săndel Spînu a fost unul din talentații acelui grup. Acum niște ani, când mentorul grupului, Marian Corjos, a murit, ne-am reîntâlnit toți cei care am colaborat cu el pentru a-l comemora. După prezentarea câtorva spectacole, grupul s-a destrămat, dar Săndel și cu mine am rămas să ne completăm, prezentând seri de muzică și poezie. Și vom rămâne împreună atâta timp cât va vrea Dumnezeu sau poezia încă își găsește auditoriu. Mihaela și Lică au dovedit că sunt buni recitatori. Mi-a fost destul de greu să-i rup din ritmicitatea versului și totuși, păstrându-l, să reprezinte niște personaje: oameni vii ai satului, cu bucuriile, durerile, năzuințele lor. Dar… sper că am reușit”, declară regizorul spectacolului, Vlad Vasiliu.

„Spectacolul DORURILE MELE vine să completeze seria proiectelor de suflet pe care artiștii de la Galați le propun publicului. Vlad Vasiliu este un îndrăgostit iremediabil de poezie, iar în acest spectacol își dă măsura talentului său, alături de alți doi colegi, la fel de împătimiți de poezie și de frumos. Este un spectacol sensibil, care ne invită la introspecție, ne invită să vedem lumea în culori mai vii, ne invită să ieșim din acest marasm al confuziei și deznădejdii pe care îl traversăm de ceva vreme”, declară Florin Toma, directorul general al Teatrului Dramatic „Fani Tardini”.

Spectacolul DORURILE MELE a fost produs în perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021.

Biletele pentru premiera din 20 și 21 februarie 2021 pot fi cumpărate de pe bilete.fanitardini.ro și de la Casa de bilete a Teatrului, din Domnească 59. Informații și rezervări: 0758-049-850 sau 0758-089-994.

Durata reprezentației este de 55 de minute.

Sursa: Realitatea de Galati