Let’s Do It, Romania! organizează anul acesta Ziua de Curățenie Națională pe 17 septembrie, împreună cu alte 190 de țări, unite într-o misiune comună: o lume cu mai puține deșeuri. Din 2010 până în prezent, peste 2 milioane de voluntari au participat la acțiunile și proiectele asociației Let’s Do It, Romania!, oameni care și-au adus contribuția la a avea o natură mai curată.

Voluntarii din Alba, Argeș, București/Ilfov, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Brașov, Cluj, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Harghita, Ialomița, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu-Mare, Suceava, Timiș, Tulcea, Teleorman, Vâlcea, Vaslui, Vrancea sunt așteptați pe 17 septembrie să strângă deșeurile din natură și să petreacă o zi alături de oameni dornici să facă fapte bune. Doritorii se pot înscrie pe https://membership.letsdoitromania.ro/access/login/. Pentru informații suplimentare, pot contacta coordonatorii județeni https://letsdoitromania.ro/contacte/.

Partenerii instituționali care se alătură Zilei de Curățenie Națională sunt: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale, Apele Române, Romsilva.

„Este o bucurie să ne reîntâlnim cu voluntarii cu ocazia Zilei de Curățenie Națională și să sărbătorim alături de 190 de țări din lume puterea lui împreună și doer spirit. Ne dorim cu toții să trăim într-o țară mai curată, cu ape, munți, plaje și câmpii fără deșeuri și le mulțumim tuturor celor care cred în noi și în misiunea noastră. Ne vedem pe 17 septembrie. Let’s Do It!”, a spus Anamaria Hâncu, co-fondator Let’s Do It, Romania!.

În continuare, Let’s Do It, Romania! îi invită pe cei care doresc să fie parte din schimbare să fie voluntari digitali, adică să marcheze în aplicația TrashOut deșeurile pe care le întâlnesc în natură. Echipa Let’s Do It, Romania! va trimite sesizări autorităților prin platforma 4B, iar în maximum 30 de zile, acestea revin cu un status în ceea ce privește zonele respective.

Anul acesta, în momente de grea încercare, Let’s Do It, Romania! a sprijinit echipa Let’s Do It, Ucraina! cu 4 transporturi de 25 de tone cu alimente neperisabile, echipamente de comunicații, medicamente, corturi și mâncare pentru animale, haine călduroase, saci de dormit care au fost direcționate către cetățenii ucraineni. Acest ajutor a fost posibil datorită donațiilor individuale, dar și din partea companiilor, în valoare de 490,685.25 RON și 5000 de euro.

„Let’s Do It, Romania!” este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care își propune curățarea deșeurilor din arealele naturale într-o singură zi. „Let`s Do It, Romania!” face parte din initiațiva globală „Let`s Do It World!”, alături de alte 190 de țări din întreaga lume, una dintre cele mai mari mișcări de voluntariat din lume.

Sursa: Realitatea de Galati