In urma apelului telefonic primit de la Politia Locala Tecuci pe telefonul de permanenta al GNM – Comisariatul Judetean Galati, s-a efectuat o actiune de inspectie si control in vederea verificarii societatii care detine vidanja depistata ca a descarcat ape uzate fecaloid-menajere in zona depozitului inchis Rates, Tecuci.

In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca vidanja este achizitionata de societate dar nu este autorizata, iar soferul de pe vidanja, angajat al societatii a dispus de aceasta dupa orele de program, in scop personal, in vederea efectuarii unor activitati de vidanjare nelegale, cu deversare in punctul mentionat neautorizat, fara a instiinta societatea.

Pentru persoana fizica, in speta soferul vidanjei, a fost stabilita masura de interzicere a deversarii apelor uzate fecaloid-menajere in alte locuri decat cele stabilite prin autorizatia de mediu. Pentru persoana fizica care a condus vidanja si a efectuat deversarea neautorizata a apelor fecaloid-menajre, GNM – Comisariatul Judetean Galati a aplicat sanctiune contraventionala constand in amenda in valoare de 6000 lei.